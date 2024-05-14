сегодня в 22:27

Причиной задымления на подстанции в Балашихе стало техническое нарушение

В результате повреждения электрооборудования было зафиксировано задымление с выбросом пламени на высоковольтной подстанции в микрорайоне Павлино в Балашихе. Об этом сообщает Минэнерго Подмосковья.

Как уточнили в ведомстве, инцидент не привел к нарушению электроснабжения потребителей. Пострадавших в результате произошедшего нет. Все оперативные службы быстро отреагировали на внештатную ситуацию.

Глава округа Сергей Юров в своем Telegram-канале призвал жителей микрорайона по вопросам, касающимся подачи электроэнергии, обращаться на горячую линию администрации 8 (495) 529-11-90 или АО «Мособлэнерго» +7 (495) 995-00-99.

Ранее в соцсетях появилась информация, что на одной из трансформаторных подстанций в микрорайоне Павлино во вторник произошел пожар.