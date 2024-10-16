Прибывшего с СВО полковника в Подмосковье убили как Илью Киву

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Убийца участника СВО в Подмосковье добрался до места расправы пешком через лес

Убийца вернувшегося с СВО полковника пришел в подмосковную деревню Меленки, где жил офицер, пешком через лес. Таким же образом действовал киллер, который застрелил экс-депутата Верховной рады Илью Киву в Одинцово в декабре 2023 года, сообщает Mash .

После убийства полковника полиция ввела план «Перехват». Стражи порядка останавливали и досматривали все машины, однако не смогли выйти на след подозреваемого — изученные авто принадлежали местным жителям и были «чистыми». После этого силовики начали разыскивать пешехода.

Основная версия правоохранителей — киллер добрался до деревни пешком и проходил лес. Убийца поджидал офицера на въезде в Меленки.

Увидев авто участника СВО, киллер открыл по нему пистолетный огонь. Всего по российскому военному выпустили восемь пуль 9-миллиметрового калибра.

По факту убийства офицера возбуждено уголовное дело. Ход расследования контролирует прокуратура.