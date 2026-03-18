При ударе кассетными боеприпасами по Израилю погибли два человека Происшествия 18 марта 2026 02:33

В результате удара кассетными боеприпасами по Израилю погибли как минимум два человека. Ракета была запущена с территории Ирана, сообщает SHOT.

Жертвами атаки стали двое жителей города Рамат-Ган. Также в Тель-Авиве повреждены десятки жилых домов, полностью разрушена железнодорожная станция Савидор. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Они госпитализированы. Сейчас спасатели продолжают поиски людей под завалами.