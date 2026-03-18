При ударе кассетными боеприпасами по Израилю погибли два человека
В результате удара кассетными боеприпасами по Израилю погибли как минимум два человека. Ракета была запущена с территории Ирана, сообщает SHOT.
Жертвами атаки стали двое жителей города Рамат-Ган. Также в Тель-Авиве повреждены десятки жилых домов, полностью разрушена железнодорожная станция Савидор.
Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Они госпитализированы.
Сейчас спасатели продолжают поиски людей под завалами.
