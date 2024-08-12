При тушении пожара в Подмосковье погибли люди
Два человека погибли при пожаре в подмосковной Лобне
Два человека погибли при пожаре в подмосковной Лобне, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Подмосковье. К сожалению, два человека погибли», — сказано в сообщении.
В Долгопрудненском городском округе горел жилой дом с мансардой.
Сотруудники ведомства спасли шесть человек, в том числе ребенка. Ещё 18 жильцов вывели на улицу.
Три человека были доставлены в больницу.