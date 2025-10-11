При столкновении катера и корабля под Иркутском погибли четыре человека

сегодня в 16:37

В Иркутской области на реке Ангара столкнулись катер и корабль, есть погибшие

В Иркутской области 11 октября около 15:00 (10:00 мск) в акватории реки Ангара столкнулись катер FR25 и корабль. В результате происшествия четыре человека погибли, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что происшествие случилось рядом с поселком Листвянка Иркутского района. В момент столкновения на катере находились пять человек.

В настоящее время на месте происшествия работают 16 спасателей, они ищут тела четверых человек.

Пятого человека удалось спасти. Его с различными травмами передали медикам. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.

