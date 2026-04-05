При ракетном ударе по горному району в Иране погибли 3 человека

На юго-западе Ирана в результате ракетного удара по горной местности погибли по меньшей мере 3 человека, сообщает RT со ссылкой на агентство Tasnim.

«Один из горных районов Кохгилуйе подвергся ракетному обстрелу со стороны американо-израильских сил», — сообщил губернатор провинции Кохгилуйе и Бойерахмед.

В результате обстрела погибли 3 человека, еще двое пострадали.

Отмечается, что точное число пострадавших устанавливается.

США и Израиль ударили по Ирану 28 февраля. Тот атаковал в ответ последнюю страну и военные базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Боевые действия в регионе продолжаются.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.