При пожаре в Оренбургской области погибли двое детей
Двое детей погибли, четверо спасены при пожаре в Оренбургской области
Фото - © МЧС России
Двое детей погибли, четверо спасены при пожаре в жилом доме поселка Каргала Оренбургской области, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«При тушении огнеборцы МЧС России обнаружили тела детей 3 и 11 лет. Еще 4 ребенка, в том числе 8-месячный младенец, спасены односельчанами», — сказано в сообщении.
Пострадавшие госпитализированы. Родителей во время происшествия дома не было, уточнили в ведомстве.
Пожар тушили 46 специалистов и 19 единиц техники. На месте трагедии работают психологи.