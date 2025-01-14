При пожаре в Оренбургской области погибли двое детей

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Двое детей погибли, четверо спасены при пожаре в Оренбургской области

Двое детей погибли, четверо спасены при пожаре в жилом доме поселка Каргала Оренбургской области, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«При тушении огнеборцы МЧС России обнаружили тела детей 3 и 11 лет. Еще 4 ребенка, в том числе 8-месячный младенец, спасены односельчанами», — сказано в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы. Родителей во время происшествия дома не было, уточнили в ведомстве.

Пожар тушили 46 специалистов и 19 единиц техники. На месте трагедии работают психологи.