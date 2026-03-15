При пожаре в доме в Барнауле погибли мужчина и женщина

В Барнауле произошел ночной пожар в частном двухквартирном доме. Он унес жизни двух людей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

К моменту прибытия пожарных огонь уже охватил крышу, стены и перекрытия здания. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров.

На месте работали 42 спасателя и 10 единиц техники. Из-за сильного задымления были задействованы 4 звена газодымозащитной службы.

На месте происшествия были обнаружены тела мужчины и женщины. Из второй половины дома до приезда спасателей самостоятельно эвакуировались 3 человека, включая ребенка.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

