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При обстреле Горловки ранены 16 человек, в том числе младенец и полицейские

В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ пострадали 16 человек, сообщил мэр Иван Приходько в своем Telegram-канале . Среди пострадавших есть годовалый малыш и сотрудники полиции.

По словам градоначальника, один из раненых находится в «очень тяжелом» состоянии.

«16. Шестнадцать раненых. Не могу здесь матом. А хочется», — написал Приходько.

Среди пострадавших также есть пятеро полицейских, сообщал РЕН ТВ со ссылкой на МВД по Донецкой Народной Республике. Правоохранители получили легкие травмы и были госпитализированы.