При обрыве фуникулера в Италии три человека погибли, еще один пропал без вести

На итальянской горе Монте-Файто оборвался и обрушился фуникулер с пятью пассажирами внутри. Три человека погибли на месте, еще один пропал без вести, пишет РЕН ТВ .

Предварительно известно, что трое получили смертельные травмы, один без вести пропал, его ищут. О судьбе пятого человека, находившегося в момент происшествия внутри кабины, ничего не уточняется.

На месте происшествия работают спасатели, которые задействовали в работе два вертолета.

Людей, ожидавших фуникулер на горе, эвакуировали. Все обстоятельства случившегося уточняются.

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