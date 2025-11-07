При крушении вертолета в Дагестане ранен сын директора завода «Концерн КЭМЗ»
Во время крушения вертолета в Дагестане, предположительно, был травмирован сын директора завода «Концерн КЭМЗ» Ибрагима Ахматова, Ахмат. Об этом сообщает «112».
Ахмату Ахматову 31 год. Он работает исполнительным директором «Концерна КЭМЗ».
По предварительной информации, Ахматов летел вместе с рабочими на базу отдыха «Терек». После крушения мужчину госпитализировали. У него повреждено 35% тела ожогами.
Ранее появилось видео крушения вертолета Ка-226 в Дагестане. Он упал рядом с городом Избербаш 7 ноября примерно в 14:40.
