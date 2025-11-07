сегодня в 18:06

Появилось видео с моментом крушения вертолета Ка-226 в Дагестане

«112» опубликовал момент крушения вертолета Ка-226 в Дагестане с падением на частный дом. Он совершал рабочий рейс.

На опубликованной записи вертолет упал рядом с небольшим домом без стен. Он был разрушен.

Лопасти вертолета сломались. Затем транспортное средство начало гореть.

Соседние здания покрылись гарью. Четыре человека погибли. Трое попали в больницу.

Ранее сообщалось, что вертолет упал рядом с городом Избербаш в Дагестане. Инцидент случился около 14:40.

