Президент Чехии госпитализирован после аварии на мотоцикле
Президент Чехии Петр Павел попал в аварию во время езды на мотоцикле, пишет ТАСС со ссылкой на администрацию главы государства.
Его отправили в Центральный военный госпиталь в Праге.
«Президент республики получил травму при поездке на мотоцикле. Его ранения не являются серьезными, но из-за них требуется краткое наблюдение в Центральном военном госпитале», — сказано в публикации.
Отмечается, что в дальнейшем администрация собирается раскрыть более подробную информацию о происшествии. Инцидент не расследуется как ДТП, добавили в полиции, так как Павел получил травму на спортивной площадке для мотоциклистов.
Президент Чехии является генералом в отставке и в свои 63 года часто ездит на мотоциклах в свободное от работы время.