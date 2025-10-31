Презервативы и грязное белье: притон с порно-стримами накрыли в Екатеринбурге

Притон с порно-стримами был обнаружен в многоэтажном жилом доме на улице Щербакова в Екатеринбурге. Внутри силовики нашли голых студентов, грязное белье, презервативы и секс-игрушки, сообщает РЕН ТВ .

Также по всей квартире были обнаружены камеры, записывающие происходящее. Они были установлены и над кроватями, и даже в туалете. Соседи жаловались на данную квартиру в течение последнего года, так как оттуда постоянно раздавались крики и другой шум.

Вместе с силовиками внутрь жилья попал и общественник Дмитрий Чукреев. По его словам, в тот момент, когда притон был накрыт правоохранителями, внутри шла трансляция с двумя девушками и парнем. Общественник уточнил, что отснятый в квартире порнографический материал незаконно распространялся не только по России, но и за рубежом.

«Но самое интересное, что молодые ребята — наши соотечественники, простые студенты, которые зарабатывают себе на жизнь», — сказал Чукреев.

Также есть информация, что в данном притоне употребляли алкоголь и запрещенные вещества. Иногда здесь находились несовершеннолетние и люди с нетрадиционной ориентацией*.

Ранее в Истре задержали 43-летнюю иностранку, которая организовала интим-салон в квартире. В этом жилище женщины, находящиеся под покровительством мигрантки, оказывали сексуальные услуги клиентам.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено

