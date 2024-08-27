Превратилась в аквапарк: проливной дождь затопил сочинскую больницу

В ночь на 27 августа на город-курорт обрушился сильный ливень, который затопил цокольный этаж, кухню и хозяйственный корпус городской больницы № 3 в Хосте.

На опубликованных кадрах видно, что вода заливается в помещения больницы прямо через окно. По коридору плавают мебель, документы и баночки для анализов. Пациенты лежат на койках, которые стоят в воде по матрасы.

Сотрудники МЧС совместно с медиками подняли на верхние этажи 60 лежачих больных и откачали воду из здания, пострадавших нет.

Также вода перекрыла федеральные трассы, а также залила многоквартирные дома на Кипарисовой и частный сектор в Адлерском районе. Спасатели помогают местным жителям откачивать воду. Кроме того, сильный ветер повалил деревья, часть из которых упала на линию электропередач.