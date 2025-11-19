Преподаватель балалайки на Урале оказался фанатом убийцы Сливко и душил детей

Преподаватель по балалайке из Екатеринбурга в Свердловской области оказался подражателем известного маньяка времен СССР Анатолия Сливко. Он душил своих учеников пакетами и занимался их сталкингом в интернете, сообщает Baza .

Глава детского ансамбля 33-летний Артем В., предположительно, заманивал детей в странные игры. Во время занятий у себя дома он под предлогом «проверки дыхания» клал музыкантов на кровать и надевал на голову пакет.

Через некоторое время задыхающиеся дети бились в конвульсиях. Тогда мужчина снимал пакет.

Родители детей рассказывали, что Артем В. нередко проявлял агрессию. Он мог взять ребенка за шкирку, громко накричать. Однако, когда дети жаловались на это родителям, то притворялся «ангелом» и говорил, что ученики врут.

По информации Baza, у Артема В. в социальных сетях было множество профилей. Один из них преподаватель по балалайке назвал «Анатолий Сливко». Вероятно, в честь известного в Советском Союзе серийного убийцы, жертвами которого были мальчики-подростки.

Маньяк тоже работал с детьми. Он организовывал для них «испытания на выносливость», во время которых душил.

