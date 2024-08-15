Представившийся «хомяком» мужчина угрожал взорвать пятиэтажку в Петербурге

Накануне около 01:00 неизвестный мужчина начал названивать в городские экстренные службы, представляться «хомяком» и заявлять, что собрал самодельное взрывное устройство (СВУ), которое заложил на детской площадке у дома в Ломоносове.

По словам «хомяка», под детской горкой были заложены 2 гексогеновые бомбы весом по 1 кг. Мужчина дал сотрудникам 1 час на попытку обезвредить СВУ, а иначе рядом стоящая пятиэтажка «взлетит на воздух». При этом он дал ориентир, указав, что заминированная горка находится рядом с каруселью.

Прибывшие на место правоохранительные органы обыскали детскую площадку и не обнаружили взрывчатки. В настоящее время полицейские разыскивают злоумышленника.