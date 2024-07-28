Представившийся бойцом СВО хотел сжечь кафе в Ревде из-за фруктов с запахом рыбы

В Ревде Свердловской области сотрудникам кафе «Толстая креветка» потребовалась помощь полиции после того, как один из посетителей съел рыбу, заказал фрукты и обвинил сотрудников, что плоды якобы пахнут морскими обитателями, сообщает Baza .

Инцидент произошел 25 июля. Посетитель кафе в камуфляжной форме устроил скандал из-за фруктов, которые якобы пахли рыбой. Сотрудники общепита посмотрели по камерам, как повара готовили нарезку для мужчины, и выяснили, что ранее съеденную им рыбу и фрукты резали разными ножами и в разных зонах, но скандалиста это не убедило.

После того, как мужчина начал конфликт, охрана вывела его на улицу. После этого посетитель кафе не успокоился. Он позвонил в полицию и заявил, что в заведение общепита не пускают участника СВО, которым он является. А пока стражи порядка ехали, попытался сжечь «Толстую креветку».

Прибывшие полицейские арестовали мужчину. Позднее его из отделения полиции забрали военные. Все обстоятельства случившегося выясняются.