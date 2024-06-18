Представитель защиты: расследование теракта в «Крокусе» завершится до августа

СК России завершит расследование дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в ближайшее время, в августе этого года его передадут в суд для рассмотрения, сообщает ТАСС.

Представитель защиты одного из фигурантов дела отметил, что следственные действия завершат в ближайшие дни, после этого материалы передадут сторонам.

«Как ожидается, не позднее августа нынешнего года дело передадут в суд для рассмотрения. Вероятнее всего, это будет Второй западный окружной военный суд», — сообщил он.

По словам представителя защиты, дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности выделят в отдельное производство. Их суд рассмотрит в отдельном порядке.

22 марта террористы ворвались в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» и начали расстреливать пришедших на выступление группы «Пикник» людей, а затем подожгли помещение.

В результате трагедии погибли 145 человек.