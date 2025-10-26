Председатель Союза женщин Дагестана Мамутаева погибла в автокатастрофе
Председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева погибла в ДТП, сообщил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале.
«Она была яркой, сильной, неравнодушной женщиной, настоящей горянкой, которая посвятила жизнь любимому Дагестану и его жителям…», — отметил он.
Меликов поручил связаться с близкими погибшей для оказания всей необходимой помощи и поддержки.
Подробности аварии не уточняются.
