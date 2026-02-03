Предпринимательница в Нижегородской области хотела убить местного блогера

В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов предотвратили заказное убийство блогера. Задержаны лица, причастные к организации преступления: заказчик, посредник и непосредственный исполнитель, сообщает ИА «Время Н» .

«Предварительно установлено, что предпринимательница решила расправиться с местной женщиной-блогером, которая создавала критический контент о салонах красоты. При пособничестве своей знакомой злоумышленница нашла киллера, передала ему необходимые сведения и деньги для исполнения заказа», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции. В процессе обысков у них были конфискованы средства связи, носители информации, компьютерная техника и документы, представляющие интерес для следствия.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела, а также выявление других лиц, причастных к противоправной деятельности, уточнила Волк.

Следствие продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по статьям 30, 33 и 105 Уголовного кодекса РФ. Задержанным избраны разные меры пресечения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.