Предпринимательница в Нижегородской области хотела убить местного блогера
В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов предотвратили заказное убийство блогера. Задержаны лица, причастные к организации преступления: заказчик, посредник и непосредственный исполнитель, сообщает ИА «Время Н».
«Предварительно установлено, что предпринимательница решила расправиться с местной женщиной-блогером, которая создавала критический контент о салонах красоты. При пособничестве своей знакомой злоумышленница нашла киллера, передала ему необходимые сведения и деньги для исполнения заказа», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции. В процессе обысков у них были конфискованы средства связи, носители информации, компьютерная техника и документы, представляющие интерес для следствия.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела, а также выявление других лиц, причастных к противоправной деятельности, уточнила Волк.
Следствие продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по статьям 30, 33 и 105 Уголовного кодекса РФ. Задержанным избраны разные меры пресечения.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.