Предприятие Horizon Biofuels в Фремонте взлетело на воздух

Крупный взрыв уничтожил топливный завод в США: есть пострадавшие

Мощный взрыв полностью разрушил завод по производству биотоплива Horizon Biofuels в американском городе Фремонт, сообщает Shot .

По предварительным данным, в момент катастрофы в здании находились сотрудники — точное число пострадавших уточняется.

ЧП произошло несколько часов назад — ударная волна была настолько сильной, что грохот услышали жители соседних районов. Власти в срочном порядке оцепили территорию в радиусе шести километров, опасаясь новых взрывов или токсичных выбросов.

Завод специализировался на переработке древесных отходов в топливные гранулы. Причины трагедии пока неизвестны — рассматриваются версии как техногенной аварии, так и возможного диверсионного акта. На место уже прибыли сотрудники FBI и ATF (Бюро алкоголя, табака и огнестрельного оружия), которые займутся расследованием.

Ранее аналогичный взрыв произошел на химическом заводе в Техасе, тогда погибли три человека.