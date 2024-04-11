Предполагаемый пособник террористов из «Крокуса» объявился в Польше

Приемная дочь 47-летнего Николая С., который, по версии правоохранителей, может быть пособником устроивших теракт в подмосковном «Крокусе», рассказала о родственнике подробнее. Девушка заявила, что отчим находится в Польше, сообщает RT .

Сперва дочь подозреваемого заявила, что в последний раз видела отчима пару недель назад, после чего она несколько раз повесила трубку. Далее журналисты вновь дозвонились до девушки — она сказала, что накануне ее мама разговаривала с Николаем, а тот заявил, что находится в Польше. В европейской стране он «чинит машины» в качестве «мастера».

В Россию, по словам собеседницы издания, ее родственник приезжал лишь «пару раз» и довольно давно. В последний раз дочь видела отчима «может, зимой», а сейчас он не выходит на связь.

Ранее СМИ писали, что Николай С. находился в подмосковном Чехове. Его пытались задержать, однако сообщалось, что в ходе полицейской погони и стрельбы злоумышленнику удалось скрыться.

При теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедшем 22 марта, погибли более 140 человек. По делу о террористическом акте проходят свыше 10 фигурантов, в том числе и сами исполнители атаки. Все злоумышленники находятся под арестом.