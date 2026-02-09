Предложил «полить водичкой»: россиянка стала жертвой приставаний в фитнес-клубе
Фото - © Telegram-канал 112
Девушка пожаловалась на неуважение, домогательства и съемку без согласия в фитнес-клубе FitnessON в Звенигороде. Персонал не воспринял ее слова всерьез, сообщает «112».
Как рассказала Дарья, во время растяжки один из клиентов сфотографировал ее без спроса. Она заметила это и подошла к нему, однако спортсмен показал галерею телефона, где снимков не было. Девушка обратилась к персоналу, но, по ее словам, сотрудники улыбались и советовали не драматизировать ситуацию.
При этом ранее в хаммаме этого же клуба произошел еще один инцидент. Мужчины начали с ней беседу, однако затем стали вести себя неприлично. Девушка вышла, но один из отдыхающих последовал за ней в душевую, преградил дорогу и предложил «полить водичкой». После этого мужчина облил ее из лейки. Напуганная посетительница спряталась в раздевалке и позвонила знакомым, чтобы ее забрали.
Тренеры фитнес-клуба посоветовали девушке носить с собой электрошокер, а администрация — ходить только в женские залы.
После произошедшего Дарья перестала ходить в этот фитнес-клуб.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.