Предлагает покончить с собой: мужчина угрожает экс-супруге из-за дома в деревне

Жительница Екатеринбурга пожаловалась, что бывший муж угрожает убить ее, склоняет к самоубийству и хочет отобрать ребенка. Все дело в разводе и дележке совместно нажитого имущества, сообщает E1.RU .

Несколько лет назад Юлия и Константин поженились, в браке родилась дочь. Через время мужчина стал вести себя агрессивно, избивал жену, сломал ей нос. Юлия считает, что муж употреблял наркотики, она находила у него подозрительные свертки.

Сейчас идет бракоразводный процесс. На девушке «висит» кредит за машину, которую Константин разбил в ДТП. Официально мужчина не работал, поэтому выплачивать приходилось ей.

«Также я претендую на часть дома в деревне, который мы брали в ипотеку. Для первоначального взноса использовался маткапитал и мои накопления. Ему это все не нравится», — рассказала Юлия.

Ребенок превратился в средство манипуляции. Константин видит дочь раз в неделю, никогда не привозит вовремя и угрожает по телефону.

«На мои звонки начинает кричать, угрожать убить, предлагать мне покончить с собой. Я уже опасаюсь за свою жизнь, учитывая его прошлое и судимость. В последнее время он стал совсем неадекватным», — призналась девушка.

Оказалось, что в 2017 году Константина осудили за нападение на полицейского. В состоянии алкогольного опьянения он устроил гонки с сотрудниками ДПС. Его догнали, хотели посадить в автомобиль, но мужчина вырвался. Полицейский снова догнал его, но Константин принялся душить стража порядка, в итоге получил пулю в ногу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.