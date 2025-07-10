Предал друга: в Химках мужчина привязал собаку к колесу чужой машины и уехал

В подмосковных Химках на территории ЖК «Солнечная система» неизвестный мужчина жестоким образом обошелся с собственной собакой. Он привез животное во двор, вывел из машины на поводке, им же привязал пса к колесу чужого автомобиля и уехал в неизвестном направлении. Произошедшее попало на видео, пишет «МК: срочные новости» .

На опубликованных кадрах видно, что 10 июля в 03:24 во дворе ЖК остановилась темная машина, из которой вышел мужчина и осмотрелся по сторонам. После этого неизвестный вернулся в свое авто, что-то взял из салона, затем открыл заднюю дверь и вывел на поводке собаку.

Вместе с питомцем мужчина подошел к чужой машине и закрепил поводок собаки на одно из задних колес. После этого на лобовое стекло под щетку положил записку для владельца автомобиля, сел в свой транспорт и уехал.

Пес не ожидал такого поведения от хозяина. Он пытался бежать с места, затем занял наблюдающую позу и смотрел вслед уезжающей машине.

Предварительно известно, что с собакой все в порядке. Неравнодушные граждане уже ищут для нее нового хозяина.