Правоохранительные органы проверяют ВТБ Арену после угрозы взрыва

сегодня в 22:45

Из ВТБ Арены эвакуировано около 1,5 тысячи человек

Правоохранительные органы проводят проверку в спорткомплексе «ВТБ Арена» на Ленинградском проспекте Москвы после поступления анонимного сообщения с угрозами взрыва, сообщает ТАСС.

По данным собеседника агентства, из здания было эвакуировано порядка 1,5 тысячи человек.

На место происшествия прибыли кинологи с собаками, а также дежурные расчеты пожарных и скорой помощи. По предварительной информации, эвакуация прошла в спокойном режиме.

В момент поступления угрозы в «ВТБ Арене» должен был начаться концерт, а в прилегающем торговом центре «Арена плаза» шла обычная работа.

