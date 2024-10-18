Правительство Кубы обвинило в блэкауте страны санкции США

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Куба осталась без света после аварии на ТЭЦ

Все населенные пункты Кубы остались без света после аварии на ТЭЦ Антонио Гутьераса в городе Матансасе, сообщает РИА Новости со ссылкой на власти страны.

По данным кубинского министерства энергетики и горной промышленности республики. энергетическое предприятие вышло из строя в аварийном режиме.

Непредвиденный инцидент вызвал полное отключение Национальной электроэнергетической системы.

При этом в ведомстве не назвали характер поломки и сроки восстановления электроснабжения.

Президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес в качестве причины происшествия назвал усиление санкций США против островной республики, препятствующих импорту ресурсов.