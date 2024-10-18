Правительство Кубы обвинило в блэкауте страны санкции США
Куба осталась без света после аварии на ТЭЦ
Все населенные пункты Кубы остались без света после аварии на ТЭЦ Антонио Гутьераса в городе Матансасе, сообщает РИА Новости со ссылкой на власти страны.
По данным кубинского министерства энергетики и горной промышленности республики. энергетическое предприятие вышло из строя в аварийном режиме.
Непредвиденный инцидент вызвал полное отключение Национальной электроэнергетической системы.
При этом в ведомстве не назвали характер поломки и сроки восстановления электроснабжения.
Президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес в качестве причины происшествия назвал усиление санкций США против островной республики, препятствующих импорту ресурсов.