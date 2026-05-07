Правда вскрылась спустя годы: врачи на Камчатке тайком заразили ребенка ВИЧ

Доктора на Камчатке заразили новорожденного ВИЧ и скрыли это

В Камчатском крае врачи заразили младенца ВИЧ через общий шприц, который использовали для двух детей. Затем скрыли инцидент, сообщает Baza .

Семья случайно узнала о диагнозе спустя несколько лет. Тогда болезнь уже перешла в тяжелую стадию.

В июле 2020 года в отделении патологии новорожденных в одной палате находились два младенца. У одного был подтвержден ВИЧ, второй родился здоровым.

После выписки в документах последнего наличие болезни не отразили, хотя анализы уже указывали на заражение. Малыш более четырех лет не получал антиретровирусную терапию. Диагноз обнаружили случайно — при подготовке к операции.

К концу 2024 года, когда лечение наконец начали, болезнь находилась на предпоследней стадии, следующая ступень — СПИД. У ребенка обнаружили сильные осложнения и проблемы с иммунной системой.

Проверка Роспотребнадзора обнаружила в больнице антисанитарию. Нашли бактерии на оборудовании, руках персонала. По результатам экспертизы выяснилось, что венозные катетеры обоим новорожденным промывали из одного шприца.

Следственный комитет возбудил дело по статье о халатности, быстро собрал доказательства и провел экспертизу. Родители зараженного ребенка потребуют компенсацию морального вреда и возмещение трат на лечение.

