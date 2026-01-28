Познакомились в Сети: москвич позвал школьницу на встречу, где изнасиловал ее

В столице арестовали местного жителя, которого обвиняют в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении 13-летней девочки, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Согласно данным следствия, 22 января москвич познакомился со школьницей в одном из мессенджеров, после чего договорился с ней о встрече. На следующий день мужчина напал на несовершеннолетнюю и изнасиловал ее в квартире многоэтажки на Нижней Первомайской улице.

Пострадавшая рассказала о случившемся родителям, которые и обратились в полицию. Правоохранительные органы установили личность подозреваемого и задержали его. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Следователи предъявили фигуранту обвинение. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

