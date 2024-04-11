Пожилой нижегородец два года насиловал падчерицу, которой не было и 14 лет
Жителя Нижегородской области задержали за систематическое насилие над падчерицей
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В Нижегородской области под стражу отправили 54-летнего жителя села Дивеево, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает pravda-nn.ru.
По версии следствия, мужчина на протяжении 2 лет насиловал падчерицу, не достигшую 14-летнего возраста.
Как заявили в региональном следственном управлении СК РФ, преступные действия фигурант совершал с 2020 по 2021 год.
На допросе обвиняемый отказался признавать свою вину. Расследование уголовного дела продолжается. Его ведут следователи из отдела ЗАТО города Сарова.