Пожилой нижегородец два года насиловал падчерицу, которой не было и 14 лет

Жителя Нижегородской области задержали за систематическое насилие над падчерицей

В Нижегородской области под стражу отправили 54-летнего жителя села Дивеево, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает pravda-nn.ru .

По версии следствия, мужчина на протяжении 2 лет насиловал падчерицу, не достигшую 14-летнего возраста.

Как заявили в региональном следственном управлении СК РФ, преступные действия фигурант совершал с 2020 по 2021 год.

На допросе обвиняемый отказался признавать свою вину. Расследование уголовного дела продолжается. Его ведут следователи из отдела ЗАТО города Сарова.