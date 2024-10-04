Пожары в Прокопьевске: есть погибшие и пострадавшие

Из-за пожаров в Прокопьевске девять человек пострадали и двое погибли

3 октября в Прокопьевске Кемеровской области произошло возгорание в квартире. В тот же день в городе загорелся частный дом, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

По предварительной версии, квартирный пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем. Внутри погоревшего жилья спасатели нашли женщину без сознания и ее сына, который не подавал признаков жизни.

В частном доме после пожара была найдена женщина с ожогами. Предполагается, что причиной этого возгорания стало неосторожное использование электроприборов.

В связи с происшествиями, которые привели к смертям, начаты доследственные проверки. В ходе этих мероприятий будут назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы с целью определения причин и источников возгорания. На основании полученных результатов будут приняты соответствующие процессуальные решения, отметили в СК Кузбасса.

В Центре медицины катастроф также доложили, что в результате пожаров в Прокопьевске пострадали девять человек. По их данным, одним из погибших оказался мужчина 1972 года рождения.