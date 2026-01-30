Пожарные спасли женщину при ликвидации пожара в супермаркете Клинского округа

В четверг, 29 января, сотрудники «Мособлпожспаса» и федеральной противопожарной службы спасли женщину во время тушения пожара в супермаркете на Ленинградском шоссе в Клинском округе, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Пожар произошел 29 января в супермаркете на Ленинградском шоссе в Клинском городском округе. В 13:25 в службу «Система-112» поступило сообщение о задымлении. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники 225-й пожарно-спасательной части и поисково-спасательного поста ПСЧ-313 «Мособлпожспаса» совместно с федеральной противопожарной службой.

По словам начальника части Олега Есьмана, при прибытии пожарных в здании наблюдалось сильное задымление. Спасатели сформировали звенья газодымозащитной службы, вошли в помещение и обнаружили 43-летнюю женщину без сознания. Пострадавшую вынесли на свежий воздух, провели реанимационные мероприятия и восстановили сердечный ритм. Затем женщину с отравлением продуктами горения передали медикам для срочной госпитализации.

Пожар был локализован на площади 150 квадратных метров к 15:20, открытое горение ликвидировано к 15:29, а к 16:55 завершена ликвидация последствий возгорания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.