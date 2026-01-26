Пожарные спасли шесть человек при пожаре в Ликино-Дулево Орехово-Зуевского округа

Шесть человек, включая троих детей, были спасены пожарными при возгорании в многоквартирном доме в Ликино-Дулево Орехово-Зуевского округа 25 января, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Пожар произошел днем 25 января в квартире на первом этаже многоквартирного дома в городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского округа. Сигнал о возгорании поступил в службу экстренной помощи «Система-112» от очевидцев.

На место прибыли сотрудники 250-й и 301-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с федеральной противопожарной службой. По прибытии огнеборцы обнаружили сильное задымление и открытое пламя из окна квартиры. Специалисты оперативно организовали газодымозащитную службу и приступили к разведке помещений.

В одной из квартир на четвертом этаже находились женщина и трое детей 8, 9 и 10 лет, которые не могли самостоятельно выбраться. Пожарные надели на них спасательные маски и эвакуировали на улицу, передав медикам. На втором и третьем этажах были обнаружены мужчина 1996 года рождения и беременная женщина 1994 года рождения. Их также вывели на свежий воздух с помощью спасательных устройств.

Медицинская помощь никому из спасенных не потребовалась. Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки благодаря слаженной работе пожарных, отметил начальник ПСЧ-301 Андрей Салин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.