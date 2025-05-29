Пожарные потушили возгорание прицепа на строительном рынке в Одинцовском округе
Фото - © ГКУ МО «Мособлпожспас»
Сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» оперативно ликвидировали возгорание прицепа грузового автомобиля на территории строительного рынка в селе Введенское Одинцовского городского округа и тем самым предотвратили распространение огня. Об этом сообщает пресс-служба «Мосолбпожспаса».
Сотрудники 318-й пожарно-спасательной части прибыли на место происшествия после получения сигнала о возгорании — он поступил в единую службу экстренных вызовов «Система-112» от очевидцев.
Прибыв на место пожара, работники подразделения обнаружили, что огнем охвачены колеса и часть кузова грузового автомобиля. Водитель в момент возгорания находился вне транспортного средства и не пострадал.
Силами огнеборцев пожар был полностью ликвидирован в течение получаса. Благодаря оперативным действиям специалистов удалось предотвратить распространение огня по территории рынка.
Пострадавших в результате происшествия нет.
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