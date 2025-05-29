Пожарные потушили возгорание прицепа на строительном рынке в Одинцовском округе

Сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» оперативно ликвидировали возгорание прицепа грузового автомобиля на территории строительного рынка в селе Введенское Одинцовского городского округа и тем самым предотвратили распространение огня. Об этом сообщает пресс-служба «Мосолбпожспаса».

Сотрудники 318-й пожарно-спасательной части прибыли на место происшествия после получения сигнала о возгорании — он поступил в единую службу экстренных вызовов «Система-112» от очевидцев.

Прибыв на место пожара, работники подразделения обнаружили, что огнем охвачены колеса и часть кузова грузового автомобиля. Водитель в момент возгорания находился вне транспортного средства и не пострадал.

Силами огнеборцев пожар был полностью ликвидирован в течение получаса. Благодаря оперативным действиям специалистов удалось предотвратить распространение огня по территории рынка.

Пострадавших в результате происшествия нет.

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