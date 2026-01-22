Пожарные Подмосковья потушили крупный пожар на складе в Серпухове 20 января

Пожарные и газоспасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с федеральной противопожарной службой ликвидировали крупный пожар на складе в городе Протвино городского округа Серпухов 20 января, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Возгорание произошло во вторник, 20 января, в двухэтажном складском здании, где хранились паллеты с упакованной сантехникой. Сообщение о пожаре поступило в 20:13 в оперативно-дежурную смену ЦУКС.

По прибытии первых подразделений наблюдалось сильное задымление. Был установлен повышенный ранг пожара №2, который впоследствии повысили до №3. В тушении участвовали сотрудники 304-й и 330-й пожарно-спасательных частей, отдельные посты ПСЧ-304 и ПСЧ-330 территориального управления №13, а также газоспасатели поисково-спасательного отряда №1.

Огнеборцы локализовали возгорание на площади 10 000 квадратных метров в 1:02. Открытое пламя удалось потушить к 6:02, а к 14:00 были полностью ликвидированы последствия пожара. Газоспасатели провели замеры воздуха и не выявили превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. Пострадавших нет, сообщил заместитель начальника теруправления №13 Максим Милосердов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.