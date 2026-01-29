Пожарные Мособлпожспаса потушили крупный пожар на складе в Одинцовском округе 28 января

Пожарные ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с федеральной противопожарной службой ликвидировали возгорание в складском здании на Можайском шоссе в Одинцовском городском округе 28 января, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

В среду, 28 января, сотрудники 244-й, 246-й, 310-й, 318-й пожарно-спасательных частей и отдельного поста ПСЧ-244 ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с федеральной противопожарной службой ликвидировали пожар в нежилом здании на Можайском шоссе в Одинцовском округе.

Первый заместитель начальника территориального управления №1 ГКУ МО «Мособлпожспас» Альберт Джубуев сообщил, что сигнал о возгорании в складском помещении с текстилем поступил в 19:02. Прибывшие на место пожарные обнаружили сильное задымление внутри двухэтажного здания.

Благодаря оперативным действиям специалистов в 20:58 пожар был локализован на площади 1800 квадратных метров. Спасатели не допустили распространения огня на соседние офисное здание и склад с опилками. В 23:33 открытое горение было полностью ликвидировано, — отметил Альберт Джубуев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.