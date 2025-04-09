Пожарные Москвы спасли троих утопающих в Водоотводном канале в центре города

Спасателям Москвы поступил вызов о спасении утопающих по адресу: Малый Москворецкий мост (ул. Большая Ордынка, 1.), сообщает ГУ МЧС РФ по столице.

Мост проходит через Водоотводный канал. При каких обстоятельствах люди оказались в воде, не уточняется.

На место происшествия прибыл боевой расчет 44 ПСЧ.

Пожарные приняли необходимые меры, чтобы вытащить трех граждан из воды. Они подняли утопающих на набережную с помощью лестницы.

Пострадавших передали медикам.