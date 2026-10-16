Пожарные локализовали пожар в частной гостинице в Красногорске

Пожар в частном доме на Центральной улице в Красногорске, предварительно переоборудованном под гостиницу, локализовали 16 октября. Площадь возгорания составила около 750 квадратных метров, никто не пострадал, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пожарные 16 октября локализовали возгорание в частном доме на Центральной улице в Красногорске. Огонь охватил около 750 квадратных метров.

По предварительной информации, дом был переоборудован под гостиницу. Около 10 постояльцев успели покинуть здание. Никто не пострадал.

На месте работали четыре пожарных расчета. Дежурили бригада скорой помощи, полиция, а также специалисты Мособлэнерго и Мособлгаза. Угрозу распространения огня на соседние строения устранили, ситуацию взяли под контроль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.