Пожар в СНТ Ивакино-1 локализован

В Химках загорелись два частных дома

В Химкинском городском округе завершена операция по ликвидации серьёзного возгорания на территории садового товарищества, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Для борьбы с огнём были задействованы 30 спасателей и 6 единиц спецтехники.

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не только локализовать пламя на площади 184 квадратных метра, но и полностью ликвидировать открытое горение.

Никто из местных жителей не пострадал, — подчеркнули в ведомстве. Дознаватели приступили к установлению причин возгорания.