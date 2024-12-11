Пожар в школе №6 в подмосковном Подольске потушили

В подмосковном Подольске успешно потушили пожар в здании школы №6. Он начался еще в 23:55 10 декабря, сообщает « Царьград » со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Пожар в школе на улице Февральской длился несколько часов. За этот период огонь охватил 770 «квадратов».

Пожар тушили 90 сотрудников МЧС РФ и 28 единиц спецтехники.

Здание школы №6 — одно из самых старых в Подольске. Учебное учреждение находилось на капитальном ремонте. Его должны были завершить в 2025 году.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит в том числе взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Мероприятия включают патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Мониторинг проводят также с помощью камер.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.