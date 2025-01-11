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Пожар в подмосковной психбольнице в Яхроме локализован

Более 40 сотрудников МЧС тушат пожар в психиатрической больнице в подмосковной Яхроме, на данный момент горение удалось локализовать, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Сигнал о пожаре в специализированном медицинском учреждении поступил вечером 11 января. По указанному адресу быстро прибыли спасатели, которые вывели из горящего здания 4 человека.

Площадь горения достигла 1 тысячи квадратных метров. На данный момент пожар удалось локализовать. Сотрудники МЧС РФ делают все возможное, чтобы потушить пожар как можно скорее.

Что стало причиной возгорания, не сообщается.