Психбольница горит в подмосковной Яхроме

сегодня в 18:36

Сотрудники подмосковного МЧС РФ тушат крупный пожар в Яхроме. Площадь горения достигла уже 1 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства .

Спасатели вывели из горящего здания 4 человека. Известно, что на месте работает 40 человек. Сотрудники МЧС задействовали в работе 11 единиц спецтехники.

Что стало причиной пожара и информация о пострадавших уточняются.

По данным ТАСС, в Яхроме горит крыша психиатрической больницы № 5. Официального подтверждения этому нет, но известно, что на Вокзальной улице горит административное здание.