Психбольница горит в подмосковной Яхроме
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Сотрудники подмосковного МЧС РФ тушат крупный пожар в Яхроме. Площадь горения достигла уже 1 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.
Спасатели вывели из горящего здания 4 человека. Известно, что на месте работает 40 человек. Сотрудники МЧС задействовали в работе 11 единиц спецтехники.
Что стало причиной пожара и информация о пострадавших уточняются.
По данным ТАСС, в Яхроме горит крыша психиатрической больницы № 5. Официального подтверждения этому нет, но известно, что на Вокзальной улице горит административное здание.