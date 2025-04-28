сегодня в 17:36

Пожар в историческом здании с барами в центре Москвы ликвидирован

Пожарные ликвидировали возгорание в историческом здании с барами, расположенном в центре российской столицы. В результате ЧП погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Пожар в двухэтажном здании на Покровке произошел в понедельник днем. В нем находится несколько заведений.

В 16:36 пожарно-спасательные подразделения локализовали возгорание. В 16:37 пожар был ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 100 кв. м.

Сведений о погибших и пострадавших в результате происшествия не поступало.