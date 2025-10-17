сегодня в 05:35

Пожар уничтожил школу в Якутии во время ремонта

В селе Натора Ленского района Якутии полностью сгорело здание средней общеобразовательной школы площадью 768 кв. м., сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Якутии.

Возгорание произошло в ночь на 17 октября, когда в помещении подрядчиком проводились ремонтные работы.

В момент пожара детей в здании не было — с начала ремонтных работ ученики были переведены в здание детского сада.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, образовательный процесс не нарушен, пострадавших нет. Причины возгорания и размер ущерба устанавливаются.