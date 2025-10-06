Пожар произошел в помещении кафе на Покровке в центре Москвы Происшествия сегодня в 19:47

Пожар произошел в понедельник вечером в здании, расположенном по адресу: улица Покровка, д. 18/18, стр. 1, в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что пламя вспыхнуло на чердаке 1-этажного административного здания. Пожар удалось локализовать, сейчас сотрудники МЧС пытаются его полностью потушить. Из здания самостоятельно вышли 5 человек. Возгорание ликвидируют 39 человек, привлечено 12 единиц техники. По данным СМИ, огонь разгорелся в помещении кафе. Дом начала XIX века, в котором случился пожар, является объектом культурного наследия.