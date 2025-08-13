Пожар произошел в администрации Щелкова на 140 кв м

В Щелкове ночью загорелось административное здание, огонь охватил площадь в 140 «квадратов», сообщается на сайте подмосковного главка МЧС РФ.

Сигнал о возгорании поступил в 03:16 в среду. Когда приехали пожарные, то было открытое горение из трех окон на третьем этаже. В 03:34 объявили ранг пожара № 2, в 04:02 огонь локализовали на площади 140 кв. м. В 04:19 потушили открытое горение.

До прибытия спасателей из здания эвакуировано шесть человек. В результате ЧП нет погибших и пострадавших.

На тушение огня привлекали 47 человек и 16 единиц техники, от МЧС: 19 человек и 6 единиц техники.

По информации SHOT, в городе горело здание администрации Щелкова.

За минувшую ночь в Московской области произошло 17 пожаров. На них выезжали 175 человек и 50 единиц техники.