сегодня в 18:49

Пожар произошел рядом с детским садом в подмосковном Раменском

Пожар произошел рядом с детским садом и торговым центром «Апельсин» в Раменском в Московской области. Об этом сообщает 360.ru .

По словам очевидцев, частный дом горит на протяжении часа. На место прибыли пять машин МЧС и скорая помощь.

Огонь перебросился на соседний дом. Причины возгорания неизвестны, как и число пострадавших.

На опубликованном видео горит малоэтажное здание. От него идет густой столб дыма.

Ранее автомойка загорелась в микрорайоне Саввино в подмосковной Балашихе. Здание оказалось полностью уничтожено.

