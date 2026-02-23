Пожар произошел рядом с детским садом в подмосковном Раменском
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
Пожар произошел рядом с детским садом и торговым центром «Апельсин» в Раменском в Московской области. Об этом сообщает 360.ru.
По словам очевидцев, частный дом горит на протяжении часа. На место прибыли пять машин МЧС и скорая помощь.
Огонь перебросился на соседний дом. Причины возгорания неизвестны, как и число пострадавших.
На опубликованном видео горит малоэтажное здание. От него идет густой столб дыма.
Ранее автомойка загорелась в микрорайоне Саввино в подмосковной Балашихе. Здание оказалось полностью уничтожено.
