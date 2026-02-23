Автомойка полностью сгорела в Балашихе
Фото - © Telegram-канал 112
Мощный пожар начался на автомойке в микрорайоне Саввино в Балашихе Московской области. На месте происшествия находятся работники городских служб, сообщает «112».
Очевидцы сообщают, что строение полностью сгорело.
На опубликованной записи от горящего здания идет густой слой черного дыма. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.
Причины возгорания не сообщаются. Количество пострадавших неизвестно.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.