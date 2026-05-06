Пожар произошел прямо посреди потока машин на Бутырской улице в Москве

Автолюбители, проезжающие 6 мая по Бутырской улице в Москве, могли заметить небольшое возгорание посередине дороги, сообщает «МК: срочные новости» .

Судя по опубликованным в Сети кадрам, пожар случился прямо посреди оживленной трассы. Автомобилистам пришлось проезжать мимо огня и черного столба дыма.

Предварительно, на дороге загорелся генератор для нужд ЖКХ. Рядом с ним в ролике можно заметить коммунальщиков в соответствующей форме и другую технику.

Обстоятельства происшествия не раскрываются.

