Пожар произошел прямо посреди потока машин на Бутырской улице в Москве
Автолюбители, проезжающие 6 мая по Бутырской улице в Москве, могли заметить небольшое возгорание посередине дороги, сообщает «МК: срочные новости».
Судя по опубликованным в Сети кадрам, пожар случился прямо посреди оживленной трассы. Автомобилистам пришлось проезжать мимо огня и черного столба дыма.
Предварительно, на дороге загорелся генератор для нужд ЖКХ. Рядом с ним в ролике можно заметить коммунальщиков в соответствующей форме и другую технику.
Обстоятельства происшествия не раскрываются.
